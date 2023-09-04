Перерезали горло: 24-летнюю стюардессу нашли мертвой в индийском городе Мумбаи

В индийском городе Мумбаи нашли мертвой 24-летнюю бортпроводницу иностранной авиакомпании. У девушки было перерезано горло.

Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на местный телеканал NDTV.

Выяснилось, что погибшую звали Рупал Огрей. Девушка приехала в Мумбаи для обучения в Air India. Она родом из штата Чхаттисгарх и приехала в мегаполис в апреле.

Ее тело нашли в квартире, где погибшая проживала с сестрой и ее молодым человеком. Восемь дней назад пара уехала домой. Они в курсе произошедшего.

Преступление зарегистрировано в полиции. Для поисков преступника сформировали несколько групп.

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