Тело обнаружила дочь: умерла 100-летняя теща Бориса Березовского

На 101-м году жизни скончалась теща российского предпринимателя и общественного деятеля Бориса Березовского. Ее тело обнаружила дочь. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Как стало известно, за пять дней до смерти пенсионерка отметила свой сотый день рождения. Однако после ее сердце все-таки остановилось. Это произошло в квартире Дома писателей на Лаврушенском переулке 28 августа.

Отметим, что почившая была мамой супруги Березовского Галины Бешаровой. Они поженились в 1991 году, но долго прожить вместе не смогли. Разногласия начали появляться после рождения детей, и, не выдержав постоянных конфликтов, пара приняла решение разойтись. Но официальный развод был оформлен только в 2011 году.

Процесс расторжения брака проходил в Великобритании. По его результатам Галина получила от 260 до 360 миллионов долларов и пентхаус в Лондоне.

Ранее в Москве состоялась церемония прощания с режиссером Глебом Панфиловым. Он не смог прожить и года без любимой жены Инны Чуриковой. На траурном мероприятии присутствовали близкие, коллеги и поклонники кинематографиста. Многие не сдерживали слез.