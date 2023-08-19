Перерезал горло и сбежал: полицейские задержали экс-возлюбленного убитой россиянки

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жительницы Воронежа. Девушку обнаружили с перерезанным горлом в подъезде многоэтажки. Предполагаемого злоумышленника, причастного к гибели россиянки, нашли спустя время в бессознательном состоянии, передает Telegram-канал SHOT.

После убийства жительницы Воронежа следователи возбудили уголовное дело. В рамках оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след ее бывшего возлюбленного, подозреваемого в совершении преступления. Мужчину обнаружили сегодня, 19 августа, рано утром в Центральном районе. По какой-то причине он был без сознания. Кроме того, на теле предполагаемого убийцы зафиксировали ожоги. Для оказания необходимой помощи пострадавшего мужчину доставили в больницу.

Нападение на жительницу Воронежа произошло вечером 2 августа в доме на улице Лидии Рябцевой. По версии следствия, бывший молодой человек подкараулил девушку в подъезде, а после перерезал ей горло. У погибшей россиянки остался восьмилетний ребенок.

Ранее в Подмосковье местная жительница расправилась с супругом и продолжила спокойно готовить. Из-за проблем с сокрытием тела она призналась в убийстве правоохранителям.