ФСБ пресекла теракт в школе, который готовил 14-летний подросток

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли подготовку теракта в Сызрани Самарской области. Силовики задержали 14-летнего школьника — юноша планировал напасть на свое образовательное учреждение, передает депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Силовики, по словам народного избранника, пресекли преступление на этапе подготовки. В ходе обысков у несовершеннолетнего обнаружили дома шесть бутылок коктейля Молотова, 3 литра ацетона, олифу, алюминиевую пудру, аммиачную селитру и прочие предметы для совершения теракта.

После осмотра квартиры школьника привезли на допрос. Мальчик признался, что является сторонником запрещенного в России общества и готовился устроить расправу над учителями и своими одноклассниками. По факту замысла террористического акта в учебном учреждении возбуждено уголовное дело.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении 16-летнего подростка в Липецкой области. Несовершеннолетнего заподозрили в подготовке теракта.