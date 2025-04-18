Перепил алкоголя: девятиклассника экстренно госпитализировали с репетиции последнего звонка

17-летнему девятикласснику стало плохо на репетиции последнего звонка в одной из школ Москвы. Юношу экстренно госпитализировали в Филатовскую больницу.

Накануне вечером молодой человек пошел вместе с одноклассниками на репетицию праздника. Учителя сразу же заметили, что юноша ведет себя очень странно и отвели его в кабинет директора. Там парень внезапно потерял сознание, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Когда подростка доставили в больницу, выяснилось, что он просто перепил алкоголя перед репетицией. Врачи диагностировали у него отравление этанолом.

По факту случившегося проводится проверка. Подросток пока находится под наблюдением врачей.

Ранее в Подмосковье пятиклассник разбил голову молотком учителю на уроке математики. Пострадавшей женщине потребовалась медицинская помощь. Во время осмотра у нее зафиксировали сотрясение, травму головы и рассечение.