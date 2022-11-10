Кролик будет безжалостен: Глоба назвала знак зодиака, который в 2023 году столкнётся с трудностями

Совсем скоро наступит Новый год, поэтому многие астрологи спешат поделиться прогнозами на будущее. Тамара Глоба не стала исключением. На этот раз эксперт предостерегла один знак зодиака, которому в 2023 году следует проявить осторожность. Речь идёт о Львах.

Глоба убеждена, что Львов ожидает чёрная полоса жизни, и в первую очередь это коснётся проблем со здоровьем.

Грядут неприятности и в трудовой сфере. Астролог прогнозирует представителям данного знака зодиака смену места занятости.

Пройдет проверку на прочность и личная жизнь Львов. Череда скандалов и возможный распад брака – все это принесёт год Кролика. В такой ситуации Глоба особенно советует идти на компромисс в отношениях.

Пока 2023 год не наступил, астрологи продолжают делать прогнозы на ноябрь и декабрь. К слову, предсказания весьма оптимистичны. Совсем недавно эксперты назвали дату, которая благоприятна для новых начинаний и обладает мощной энергетикой. Подробности смотрите в этой статье.