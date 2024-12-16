Переломы ребер и рана на пояснице: тигр напал на постояльца базы отдыха в Хабаровском крае

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после нападения тигра на мужчину в Хабаровском крае. Хищник набросился на посетителя глэмпинга, передает Telegram-канал Хабаровский Следком.

Для мужчины отдых рядом с природой едва не обернулся смертью. Он проживал в Нанайском районе крае. Во время пребывания на территории глэмпинга 29-летний посетитель повстречался с тигром.

В результате нападения мужчина пострадал, но выжил. Медики зафиксировали у него переломы ребер и рану на пояснице. После оказания необходимой помощи пациента отправили долечиваться домой.

По факту случившегося ведется расследование. СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что 57-летняя женщина голыми руками заборола охотившегося льва. Хищник посчитал ее легкой добычей и напал из засады.