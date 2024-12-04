Получила рваные раны на руках, лице и теле: 57-летняя женщина вступила в схватку со львом и вышла победителем

Жительница Зимбабве вступила в схватку с охотившимся львом и одержала над ним победу. Африканский хищник охотился и поджидал ничего не подозревающую женщину возле ее дома, передает AdomOnline.com.

Царь зверей напал на 57-летнюю местную жительницу из засады. Она услышала рев, обернулась, а после рухнула на землю — хищник сбил жертву с ног.

Затем лев пытался убить добычу. Храбрая женщина вместо того, чтобы сдаться, начала активно сопротивляться. Она вцепилась в дикую кошку и начала с ней бороться.

Схватив льва за шею, жительница Зимбабве удерживала его до тех пор, пока он не потерял волю к борьбе. В итоге зверь решил сэкономить силы и оставил «добычу». Пострадавшей африканке потребовалась медицинская помощь. У нее зафиксировали рваные раны на руках, лице и теле. Сейчас она проходит лечение в больнице.

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