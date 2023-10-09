Переломы ребер: актер Павел Баршак экстренно госпитализирован

Актер Павел Баршак был госпитализирован со съемок после драки, об этом пишет Telegram-канал Baza.

Перепалка, вылившаяся в драку произошла в ночь на 8 октября. Актер приехал в гости к танцевальному хореографу Анастасии. Девушка рассказала Баршаку, что ее донимает парень по имени Саша. После очередного звонка от него, на который ответил актер, между мужчинами завязалась словесная перепалка.

Спустя некоторое время Александр приехал к дому девушки и начал кричать сидящим на балконе Баршаку и его знакомой. Однако те лишь проигнорировали его и зашли в квартиру. Но и это не остановило смельчака - Саша забрался на козырек дома, перелез на балкон и начал ломиться в квартиру.

После этого между мужчинами произошла драка. Уже с утра актер Павел Баршак пошел на съемки, но на площадке ему резко стало плохо. После госпитализации выяснилось, что у него диагностировали закрытую травму груди и переломы ребер. Сейчас он находится в хирургическом отделении.

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