Вокалист группы «Моральный кодекс» рассказал об опухоли

Сергей Мазаев, вокалист группы «Моральный кодекс», объявил о своем отсутствии на концерте «Здесь был Юра!!!» в память о Юрии Шатунове из-за проблем со здоровьем.

Оказалось, что врачи диагностировали у знаменитости опухоль. Мазаеву необходимо в скором времени пройти лечение, включая удаление полипов, пишет «Абзац».

Напомним, что трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» пройдет 17 октября в Москве в торговом центре Crocus City Hall. На мероприятии популярные исполнители представят хиты из репертуара Юрия Шатунова. Также на концерте будут присутствовать друзья и близкие музыканта, которые расскажут истории из его жизни.

Ранее мы писали, что пластический хирург Артур Рыбакин раскрыл планы об операции на лицо Ксении Собчак.