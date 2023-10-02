Переломы передних лап и тазобедренного сустава: хозяин выбросил лабрадора в окно

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в отношении жителя Кемерово, который выбросил в окно лабрадора. Мужчина поссорился с женой и стал избавляться от вещей. В какой-то момент ему под руку попала собака, передает VSE42.ru.

Стражи порядка узнали о случившемся от 60-летнего местного жителя. Он позвонил в полицию и сообщил, что неизвестный на его глазах выбросил пса в окно. После правоохранители вычислили живодера — им оказался 39-летний мужчина. Для выяснения обстоятельств инцидента его доставили в участок.

Оказалось, что лабрадор был выброшен из окна во время ссоры супругов. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения избавлялся от вещей и в какой-то момент переключился на собаку. В результате падения домашний питомец выжил. Его доставили в ветеринарную клинику. В ходе осмотра у пострадавшего животного зафиксировали переломы передних лап и тазобедренного сустава.

Ранее в Челябинской области местный житель порубил собаку газонокосилкой. Животному чудом удалось выжить.