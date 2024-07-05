«Переломанный полностью»: родные рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП в Анталье москвича

44-летний москвич серьезно пострадал в ДТП, которое произошло с туристическим автобусом в Анталье. Родственники пассажира Евгения Тарасова рассказали о его самочувствии и признались, что он «весь переломанный». Подробности сообщает MSK1.RU.

На данный момент мужчина находится в больнице, его состояние оценивают как тяжелое. Евгений травмировал голову, сломал ключицы и ноги. Двоюродный брат пострадавшего рассказал, что его родственник сидел возле водителя, который в итоге скончался в больнице.

Напомним, что авария с туристическим автобусом произошла в Турции 3 июля. Водитель потерял управление и врезался в столб на объездной дороге вокруг Манавгата. СМИ пишут о количестве пострадавших – четверо граждан из Белоруссии и 16 россиян.

Самые серьезные травмы получил москвич Евгений и еще одна девушка. Все случилось, когда люди направлялись в аэропорт.

«По дороге то ли водитель уснул, то ли что... Так что он [Евгений] сейчас в тяжелом состоянии лежит. Не знаю, выкарабкается или не выкарабкается. Травмы головы сильные. Сам весь переломанный полностью», – признался двоюродный брат москвича.

Родные отметили, что мужчина отдыхал в одиночестве и любил путешествия. Он публиковал фото с отдыха, на которых позировал на квадроцикле и даже в небе, во время прыжка с парашютом. Появилась информация о том, что пострадавший пришел в сознание, но все еще госпитализирован. Журналисты обратились с запросом в Генконсульство России по Анталье, но там фамилию Тарасова среди пострадавших не нашли.

Ранее мы писали о том, что российских туристов предупредили об опасности отдыха в Турции.