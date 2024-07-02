Новая беда: российских туристов предупредили об опасности отдыха в Турции

Российских туристов просят быть осторожными во время отдыха в некоторых регионах Турции. Как сообщает 78.ru, в стране происходят антисирийские погромы и беспорядки.

Со словом уже выступили представители туроператоров, которые обратились к людям, планирующим лететь в Турцию. Еще более внимательными должны быть те, кто планирует лететь самостоятельно и в нетуристические регионы Востока и Юго-Востока страны. Там проходят акции протеста против мигрантов из Сирии, которые выливаются в беспорядки.

Отмечается, что в Анталье проблем с мигрантами нет, также как и в Стамбуле, где дежурят полицейские. Но в отдаленных регионах может быть действительно опасно. Стоит отказаться от отдыха в Газиантеме, Хатае и других города турецкой Месопотамии. Если вы уже оказались там, то во время акций протеста лучше как можно скорее покинуть места большого скопления людей.

Напомним, что 30 июня сразу в нескольких городах Турции – в частности, Кайсери, Хатае, Газиантепе прошли крупные выступления и митинги местного населения, которые были вызваны сообщениями о нападении на ребенка со стороны сирийского беженца.

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