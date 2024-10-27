Перелом основания черепа: владелец Readovka Алексей Костылев разбился на квадроцикле

Владелец Readovka Алексей Костылев попал в ДТП в Смоленской области. По данным Telegram-канала Baza, он разбился во время катания на квадроцикле.

В настоящее время медиаменеджера готовятся перевозить в Москву бортом санавиации.

По данным канала, авария произошла вечером 26 октября в деревне Рухань. Костылева выбросило из квадроцикла. В результате он получил перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму. Также у него диагностировали тупую травму живота и закрытый перелом костей таза.

На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС. Алексея Костылева госпитализировали в бессознательном состоянии. Он находится в реанимации областной больницы. Медики оценивают состояние пациента как крайне тяжелое.

Ранее дагестанская певица Хава Газахова попала в реанимацию после ДТП.