Перелом черепа и ушиб ноги: водитель электросамоката сбил четырехлетнюю девочку в Москве

В Москве 18-летний житель на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку. Она попала в реанимацию с переломом черепа. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел 20 апреля на улице Вешняковской, когда бабушка отправилась с внучками в парк «Радуга». С 63-летней пенсионеркой были две девочки – четырех и семи лет.

Женщина шла по правой стороне тротуара, а малышки были на детских самокатах. Но они ехали очень тихо и совсем рядом с родственницей. В какой-то момент к ним навстречу выехали трое молодых людей на электросамокатах, которые они взяли в аренду. Двое парней объехали прохожих, а третий, пытаясь не столкнуться со столбом, на полной скорости врезался в четырехлетнюю Машу.

Отмечается, что после столкновения парень пролетел еще три метра и упал, а ребенок сильно ударился лбом об асфальт. Бабушка подбежала к обидчику и удерживала его, пока вызывала полицейских и бригаду скорой помощи.

В это время пострадавшей девочке было очень плохо, ее тошнило, а состояние было предобморочным. У нее на голове появилась огромная шишка. А самокатчик уверял, что ребенок сам на него вылетел.

Врачи осмотрели Машу и срочно отправили в больницу, а там уже ее положили в реанимацию. Оказалось, что у нее сотрясение головного мозга, сильный ушиб ноги и перелом лобной части черепа. Маленькую пациентку до сих пор обследуют.

Мама пострадавшей рассказала, что сейчас дочь находится в травматологическом отделении. По ее словам, малышка вяленькая и даже не в состоянии радоваться ее приходу.

«Сразу на месте наезда я написала заявление полицейским, чтобы они приняли меры к этому молодому человеку. Теперь дочка долго не сможет посещать детский садик, а мне придется сидеть с ней дома, что очень вредит моей работе», – поделилась с журналистами мать ребенка.

Сообщается, что полиция начала проверку.

Ранее мы писали о том, как в Москве на ВДНХ водитель электросамоката сбил четырехлетнего ребенка. Пострадавшего госпитализировали.