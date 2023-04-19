Доставили в больницу: водитель электросамоката сбил четырехлетнего ребенка в Москве

В Москве на ВДНХ водитель электросамоката сбил четырехлетнего ребенка. Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел в воскресенье, 16 апреля, около павильона №26.

«Когда маленький ребенок катался на велосипеде рядом с родителями, в него влетел электросамокат», – отмечается в сообщении.

После происшествия ребенка доставили в больницу имени Святого Владимира. Врачи диагностировали у пострадавшего гематому головы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что о водителе самоката информации нет.

Ранее мы писали о том, как в Мурино мужчина до полусмерти избил соседа за громкую музыку. Соседи вступили в конфликт из-за того, что одному из жильцов захотелось послушать музыку в час ночи. 35-летний мужчина включил такую громкость, что сосед решил прийти и разобраться.

Злой сосед накинулся на меломана с кулаками и ушел. В результате пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами темени и скулы. После того как пациент пришел в сознание, то написал заявление на соседа.