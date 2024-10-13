Перелила жидкость в детскую бутылочку: мать напоила двухлетнего сына уксусом

В Подмосковье врачи госпитализировали двухлетнего мальчика с тяжелыми химическими ожогами. Его напоила уксусом мать, передает mk.ru.

По данным СМИ, помощь потребовалась ребенку гражданка Таджикистана. Медики забрали малыша и доставили в больницу. Там у мальчика диагностировали ожоги, внутренних органов, которые он получил в результате отравления уксусом.

Несовершеннолетний получил травмы из-за матери, выяснили сотрудники полиции. Им стало известно, что женщина по какой-то причине налила уксус в детскую бутылочку, а после напоила жидкостью сына.

Женщина приехала в Россию недавно к сожителю. Причины ее поступка пока не известны. Стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Подмосковье мальчик сломал руку в картинг-клубе. У его машины отказали тормоза.