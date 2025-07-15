Переквалифицировали статью: девушке, повредившей глаз солисту Мариинского театра, грозит до 8 лет колонии

В Санкт-Петербурге дебоширка повредила глаз солисту Мариинского театра. По информации Telegram-канала 78 | НОВОСТИ, сначала девушку хотели судить за умышленное причинение легкого вреда здоровью, но теперь статью переквалифицировали на более тяжкую.

Солист Мариинского театра получил травму в сентябре прошлого года. Он попросил незнакомку быть подружелюбнее и получил от нее по очкам. Стекло разбилось и повредило мужчине глаз.

На данный момент петербурженка, обвиняемая в нападении, находится под подпиской о невыезде. Ее будут судить по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. За совершенное преступление ей грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Приморье 13-летнему мальчику выстрелили в глаз. Школьник получил тяжелую травму на первом свидании, куда, помимо возлюбленной, пришел его соперник.