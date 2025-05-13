Перекусила картошкой фри: трехлетняя девочка умерла после похода в кафе с родителями

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти трехлетней девочки из Ленобласти. Она побывала в кафе вместе с родителями, а потом оказалась в больнице, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Ребенку стало плохо 9 мая. В этот день семья зашла в кафе в Лодейном поле и заказала картошку фри. Через некоторое время девочке стало плохо. У малышки поднялась температура и начались проблемы с ЖКТ.

Спустя примерно сутки ребенок скончался. Врачи не смогли вернуть его к жизни. По предварительной версии, девочка умерла из-за сильного пищевого отравления. Семья несовершеннолетней, по данным журналистов, полная и на учетах не состоит.

Ранее сообщалось, что на Урале трехмесячный мальчик скончался в кроватке. Врачи обнаружили у ребенка пневмонию, о которой мать ничего не знала.