«Передвигаться на транспорте очень опасно»: автомобиль супружеской пары подорвался на мине в Курской области

Машина с супружеской парой внутри наехала на взрывное устройство в Рыльском районе Курской области. В результате женщина скончалась от полученных травм на месте. Ее супруг, получивший ранения, попал в больницу.

О жертвах среди гражданского населения в приграничном районе России сообщил его губернатор Алексей Смирнов. В своем Telegram-канале он написал, что супруги подорвались на мине во время поездки на авто.

Также глава субъекта принес соболезнования близким погибшей женщины и напомнил гражданам, что передвигаться по Курской области на транспорте опасно в условиях боевых действий.

«Хочу еще раз напомнить, что в приграничных районах передвигаться на транспорте очень опасно. Не подвергайте риску себя и своих близких», — написал Смирнов.

Ранее воевавшего за ВСУ актера Петра Великого ликвидировали в Курской области. Информацию об этом подтвердили в командовании украинских сил.