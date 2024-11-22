СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 22 ноября 2024, 17:16
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«Передвигаться на транспорте очень опасно»: автомобиль супружеской пары подорвался на мине в Курской области

Супружеская пара подорвалась во время поездки на автомобиле по Курской области.
«Передвигаться на транспорте очень опасно»: автомобиль супружеской пары подорвался на мине в Курской области

© Freepik

Машина с супружеской парой внутри наехала на взрывное устройство в Рыльском районе Курской области. В результате женщина скончалась от полученных травм на месте. Ее супруг, получивший ранения, попал в больницу.

О жертвах среди гражданского населения в приграничном районе России сообщил его губернатор Алексей Смирнов. В своем Telegram-канале он написал, что супруги подорвались на мине во время поездки на авто.

Также глава субъекта принес соболезнования близким погибшей женщины и напомнил гражданам, что передвигаться по Курской области на транспорте опасно в условиях боевых действий.

«Хочу еще раз напомнить, что в приграничных районах передвигаться на транспорте очень опасно. Не подвергайте риску себя и своих близких», — написал Смирнов.

Ранее воевавшего за ВСУ актера Петра Великого ликвидировали в Курской области. Информацию об этом подтвердили в командовании украинских сил.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Алексей Смирнов
Автор:Артем Хохлов
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