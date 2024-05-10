Передвигалась на инвалидной коляске и ждала лечения: новые детали смерти пассажирки рейса Екатеринбург —Тбилиси

Появились новые подробности смерти женщины на борту самолета после пятичасовой задержки рейса Екатеринбург — Тбилиси. Оказалось, что у нее был рак, и в Грузию она летела на лечение. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, в последнее время женщина передвигалась на инвалидной коляске из-за плохого состояния. Помочь ей обещали в больнице за границей. Вместе с мужем она купила билет на самолет, но до клиники добраться так и не смогла.

Из-за бушевавшего шторма вылет был задержан на пять часов. Когда же пассажиры все-таки оказались на борту, женщине вдруг стало плохо. Она потеряла сознание, и привести ее в чувства не смогли даже прибывшие медики. Она скончалась от остановки сердца. Самолет же отправился в Тбилиси с задержкой на семь часов.

Ранее в Петербурге мать детей-маугли, найденных в подвале, выкрала их из больницы и увезла в Самару. Она заявила, что мальчики содержались в плохих условиях, и врачи лечили их дешевыми таблетками.