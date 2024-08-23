Передумала выходить замуж: выяснилось, почему американец мог убить русскую невесту в Подмосковье

Стал известен возможный мотив убийства русской невесты американцем в подмосковном Одинцово. 30-летняя девушка передумала выходить за него замуж, хотя пара планировала расписаться 8 октября.

Подробности узнал mk.ru.

22 августа жених ударил девушку ножом в сердце в съемной квартире. После этого 32-летний мужчина сбежал.

По информации издания, пара планировала пожениться. Девушка говорила родным, что избранник приехал из США, он айтишник, познакомились в интернете.

Иностранец заявил, что владеет квартирой в Москве, но так якобы идет ремонт. Утверждал, что в США осталась мама. В ЗАГСе он показал справку, что не женат.

6 августа избранник переехал из гостиницы в квартиру девушки. Накануне смерти невеста жаловалась на навязчивость жениха, говорила о нежелании выходить замуж. Американец начал угрожать после того, как она заявила ему, что свадьбы не будет, рассказывала девушка родственникам.

Ранее сообщалось, что в Норильске сын убил любовника матери. Женщина собиралась расстаться с мужем и уйти к нему.