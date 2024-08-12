Россиянин убил любовника матери, решившей уйти от его отца

В Норильске сотрудники полиции задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Как считает следствие, 23-летний мужчина узнал, что его мать приняла решение расстаться с его отцом из-за близких отношений с другим мужчиной. Тогда сын попросил мать познакомить его с любовником, пригласив его домой. По версии СК, когда соперник мужа россиянки пришел к дому, возле подъезда его встретил ее сын и вступил в конфликт. Предварительно установлено, что в ходе словесной перепалки житель Норильска ударил оппонента в область головы.

Через некоторое время в полицию поступило сообщение о том, что у подъезда дома находится бездыханный мужчина. Затем была констатирована смерть потерпевшего.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело об убийстве. В настоящий момент решается вопрос об аресте.

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