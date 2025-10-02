«Передай, у меня много топоров еще»: избитая экс-министром Хубутией уехала из России из-за угроз

Модель Юлия Ван сообщила, что покинула Россию вместе с ребенком. Причиной отъезда стали новые угрозы со стороны ее бывшего возлюбленного, экс-министра торговли Московской области Михаила Хубутии, который ранее жестоко избил женщину.

Конфликт между парой получил широкую огласку в апреле 2025 года. Тогда Хубутия напал на Юлию в загородном доме в Одинцово. По словам очевидцев, в руках у него был топор. Сама Ван записала последствия избиения на видео, и ролик быстро разошелся по соцсетям.

После скандала экс-чиновника задержали. Сначала он называл историю «чушью собачей», но затем признал вину в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и явился в суд с повинной. При этом его адвокаты отвергают обвинения в покушении на убийство.

Несмотря на суд, угрозы в адрес Юлии не прекратились. В социальных сетях она опубликовала аудиозапись, сделанную во время заседания по его делу. На ней мужчина говорит: «Передай, что у меня еще много топоров!».

Именно эти слова, а также продолжающееся давление заставили Ван принять тяжелое решение. Она объявила, что вынуждена срочно уехать из страны, бросив все, чтобы спасти себя и ребенка.

«Друзья, спасибо вам за поддержку! К сожалению, я вынуждена срочно уехать из страны с ребенком. Опять все бросаю и бегу в страхе, так как мне вновь угрожает гражданин „ХМ“», — написала она.

Ранее мы писали о том, что экс-министр торговли Хубутия возместил избитой Юлии Ван 500 тысяч на лечение.