Экс-министр торговли Хубутия возместил избитой Юлии Ван 500 тысяч на лечение

Бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия возместил экс-возлюбленной 500 тысяч рублей на лечение после нападения. Восстановление девушки пока не завершено. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, в зале суда адвокат Хабутии заявил, что сумма пока не была выплачена полностью, так как пострадавшая продолжает проходить лечение. Уточняется, что 26 июня экс-министру продлили домашний арест вплоть до 28 июля.

Напомним, что Михаил Хубутия признал вину в нападении на бывшую избранницу Юлию Ван. По версии следствия, мужчина ворвался в дом девушки 24 апреля и избил ее обухом топора из-за личной неприязни. В больницу Юлия попала с закрытым переломом кисти, многочисленными ранами и ушибами конечностей.

Сначала Хубутия отрицал, что причастен к избиению Ван, но потом пришел с повинной. Против него возбуждены уголовные дела за причинение телесных повреждений, угрозу убийством и покушение на жизнь человека.

Ранее Михаил Хубутия рассказал об отношениях «по тарифу» с Юлией Ван.