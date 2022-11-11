Перечислены домашние обязанности жены священника в России

В семье священника нет разделения дел по дому: женщина и мужчина берут под свою ответственность то, что у них лучше получается. Об этом рассказала супруга московского клирика Алина Бабкина.

Конкретно в ее браке разделения домашних обязанностей на мужские и женские не существует. С самого начала пара все делала вместе.

По словам Бабкиной, супруг требователен к порядку, поэтому он причастен к уборке. С детьми муж и жена сидят по очереди. Приготовление пищи тоже происходит на равных.

В целом, говорит жена священника, каждый из взрослых «всегда друг у друга на подхвате»: если один устал, другой приходит на помощь.

Ранее сообщалось о священнике РПЦ, который покрестил бойцов спецоперации в черных мешках для убитых.