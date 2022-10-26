Священник РПЦ покрестил бойцов спецоперации в мешках для убитых

Священник РПЦ Виктор Иванов провел обряд крещения в зоне специальной военной операции, использовав для этого необычные атрибуты, а именно черные мешки для убитых. Он увидел в применении «похоронных» пакетов некий символизм.

Протоиерей рассказал в социальных сетях, что во время поездки в зону СВО двое военнослужащих попросили окрестить их. Обряд пришлось проводить в условиях леса, где выбирать не приходится: для «купели» взяли ящик из-под боеприпасов и черные пакеты, предназначавшиеся, по словам священника, для груза-200, то есть убитых.

Но никого это не смутило, процедура состоялась. Иванов рассказал, что бойцы «сами и принесли» пакеты.

Священнослужитель увидел в этом символический смысл: «В крещении человек умирает для греха, и они крестились в «похоронных» пакетах…».

ФОТО: Олег Варов/Patriarchia.ru