Оставившая младенца в торговом центре Петербурга мать работает педиатром

Оставившая в торговом центре Петербурга младенца мать оказалась педиатром. Она бросила новорожденного малыша в коляске 18 декабря, оставив записку «мама не вернется». «Фонтанка» сообщает, что она работает педиатром.

По данным источника, женщина пришла в ТРК «Порт Находка» днем и оставила коляску с ребенком на втором этаже. Она заранее написала записку, в которой попросила позаботиться о ребенке. Малыша нашли сотрудники центра, которые обратились в экстренные службы.

Выяснилось, что жительнице 35 лет, и она окончила Первый петербургский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия». А пять лет назад переучилась по специальности «гастроэнтерология».

Отмечается, что у женщины есть муж и еще один ребенок. Семья до этого не была замешана в каких-либо историях. Оставленный младенец сейчас находится в больнице под наблюдением, а делом занимаются правоохранители.

Ранее мы писали о том, что муж бросившей ребенка петербурженки рассказал о ее состоянии. Он заявил о послеродовой депрессии жены.