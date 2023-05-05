Перцовый баллончик на линейке отправил пятерых школьников в реанимацию

В Гатчинском районе Ленинградской области пятеро учеников попали в больницу с отравлением прямо с линейки в школе. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, инцидент произошел 4 мая в поселке Войсковицы. Первоначальная версия – дети отравились перцовым газом. Фигурирует версия о том, что у одной из школьниц был с собой перцовый баллончик. Либо она взяла его у матери сама, либо ребенку дали его в качестве самозащиты. Пока дети были на линейке, ученица случайно надавила на сумку, где был баллончик. Он сработал.

Сообщается, что у пяти старшеклассников диагностировали легкое поражение слизистой, их доставили в реанимацию больницы. Через несколько часов ребят перевели в отделении, а после выписали.

Ранее мы писали о том, как петербуржец распылил перцовый баллончик в лицо 6-летней девочке после замечания ее отца. Инцидент произошел, когда житель гулял со своей собакой. Он выгуливал шпица без намордника. Отец девочки сделал ему замечание и напомнил о правилах выгула собак. После этого хозяин питомца воспользовался перцовым баллончиком, но содержимое распылил ребенку в лицо.

Отмечается, что пострадавшая была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у нее химический ожог глаз.