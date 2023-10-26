Пенсионерку задержали за дебош на борту самолета: составили сразу три протокола

Пожилая пассажирка авиарейса, летевшего из Турции в Челябинск, устроила скандал на борту из-за того, что ей не дали запить таблетки крепким алкоголем. Пришлось вызывать полицию. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на управление на транспорте МВД России по УрФО.

По данным источника, все произошло с 73-летней пенсионеркой, которая отдыхала в солнечной стране и возвращалась в Россию. Во время полета она распивала спиртное и выглядела довольной. В какой-то момент женщина захотела запить таблетки алкогольным напитком. Внимательные стюардессы начали переживать, когда увидели действия пассажирки. Они попросили этого не делать.

Пенсионерке не понравилось, что к ней лезут с советом. Она устроила дебош на борту самолета – громко кричала и ругалась. Пожилая женщина не могла успокоиться, поэтому было принято решение вызвать полицейских. Они уже ждали ее на земле и забрали за мелкое хулиганство. В отношении нее составили сразу три административных протокола.

Похожий случай произошел на рейсе из Турции в Россию. Там пассажирка устроила скандал из-за наличия детей. В результате борт вылетел с задержкой на 2,5 часа.

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