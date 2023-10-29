Пенсионерку избили на детской площадке на глазах у многочисленных очевидцев

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства избиения пенсионерки на детской площадке в Краснодаре. На пожилую женщину напала местная жительница, которая якобы мстила за несовершеннолетнего сына, передает Telegram-канал «Краснодар. Край».

Конфликтная ситуация произошла на площадке перед многоквартирным домом по улице Героя Яцкова. Молодая мать оставила там детей, а после узнала от старшего ребенка, что якобы некая женщина ударила его трехлетнего брата.

В итоге разъяренная россиянка выбежала на улицу, увидела пенсионерку и жестоко избила ее на глазах у очевидцев. Она наносила удары рукой и ногой пожилой женщине по лицу. Пострадавшую жительницу Краснодара пришлось госпитализировать. Агрессивной матерью, которая по словам очевидцев была пьяна, заинтересовались правоохранители. Обстоятельства и детали инцидента выясняются.

Ранее в Саратове местный житель жестоко избил собственного сына-подростка. Глава семейства проломил несовершеннолетнему череп.