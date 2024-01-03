Пенсионерка заявила в полицию на первоклассницу: вот в чем причина

В Москве пенсионерка написала заявление в полицию на одноклассницу своей внучки. Ребенок учится в первом классе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

64-летняя женщина обратилась к правоохранителям в связи с инцидентом, произошедшим в зеленоградской школе, где учится ее внучка, первоклассница. Она сообщила о действиях трех девочек, которые якобы создали свою организованную преступную группировку и запугивают других учеников.

Бабушка подчеркнула, что ее терпение иссякло, когда одна из девочек агрессивно напала на ее внучку, ударив по ноге. В попытке разобраться в ситуации, она обратилась к учительнице, однако не получила должного понимания. В результате она решила обратиться в полицию.

Заявление было принято в дежурной части, и обещано, что правоохранительные органы разберутся с действиями девочек. Пенсионерка надеется, что стражи правопорядка проведут проверку.

Ранее мы писали о том, как два брата-подростка жестоко избили школьницу, пока их мать снимала происходящее на камеру. Все произошло 29 декабря вне стен учебного заведения, на улице Гвардейской. По словам очевидца, в инциденте участвовали два брата из пятого класса и их одноклассники, мальчик и девочка. Согласно свидетельствам, дети просто шли из школы вместе с одноклассниками и их матерью, когда внезапно произошла агрессивная атака.