Пенсионерка выбросила в окно 800 тысяч рублей, думая, что помогает задержать опасного преступника

В Санкт-Петербурге пожилая женщина попала в ловушку мошенников. Она выкинула в окно 800 тысяч рублей, думая, что таким образом поможет задержать опасного преступника по кличке Хрипатый. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах города.

Пенсионерке поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником полиции. Он попросил ее срочно снять деньги и отдать их преступнику. Женщину убедили, что ей вернут все средства, как только Хрипатого задержат.

Стражи правопорядка приняли заявление пенсионерки. Сейчас специалисты решают вопрос о проведении проверки и дальнейшем возбуждении уголовного дела. Официального комментария от пресс-службы ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти по этому поводу пока нет.

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