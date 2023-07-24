Молодая мать не смогла успокоить младенца и сломала ему ногу

В Саратовской области мать сломала малышу ногу за то, что он не мог перестать кричать и плакать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в селе Ревино Красноармейского района Саратовской области. У 19-летней девушки никак не получалось успокоить своего ребенка. Она подошла к кроватке младенца и дернула его за ногу так, что вывернула ее в наружную сторону.

Малыш заплакал еще сильнее, и тогда молодая мама позвонила в скорую помощь. Медики диагностировали у ребенка закрытый перелом правой бедренной кости со смещением отломков и повезли его в больницу.

Сейчас в отношении матери возбудили уголовное дело по части второй статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Также с девушки взяли подписку о невыезде.

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