50-летняя певица и актриса Рона Хартнер умерла от множественного рака

Певица и актриса Рона Хартнер умерла в 50 лет от множественного рака. У артистки был рак в легких и мозге.

Подробности приводит «Российская газета».

О смерти Хартнер сообщила сестра. Певицы не стало 23 ноября.

Некоторое время назад артистка призналась, что у нее в легких нашли пятисантиметровую опухоль, еще 7 очагов рака – в мозге.

Место рождения Хартнер – Бухарест. Она закончила музыкальную школу, а потом – Академию театра и кино.

Ее старт как актрисы начался в 1990-е годы. Хартнер сыграла в фильмах «Время волков», «Асфальтовое танго» и других.

В конце 90-х она выпустила первый сингл. В 1999-м году с ней случился скандал: актрису заподозрили в связи с президентом Румынии Эмилем Константинеску. Актрисе на тот момент было 25 лет, ему – 60. Оба отрицали связь – Хартнер называла все инсценировкой.

Ранее сообщалось о смерти 37-летнего актера Максима Белецкого. Он загадочно умер в Индии: тело артиста и его девушки нашли в термальном источнике.