Пенсионерка украла редкую картину российского художника, но была поймана

В Москве раскрыли кражу редкой картины «Русские девочки-подружки в снегу» известного русского и советского художника Федота Сычкова. Полотно незаконно присвоила себе 66-летняя пенсионерка.

В 2019 году частный коллекционер из Москвы, давно занимающийся собирательством картин русских художников, купил полотно Сычкова на аукционе. Цена произведения искусства 1933 года тогда составила 2,5 млн рублей. Правда, затем коллекционер сразу же решил ее продать, пишет mk.ru.

Через некоторое время с ним связалась пожилая москвичка. Женщина пообещала реализовать полотно за короткий срок. Коллекционер доверился пенсионерке, поскольку в музее им. Пушкина хранятся принадлежавшие ранее ей статуэтки бритоголовых мужчин, датированные III тысячелетием до нашей эры. Не почувствовав подвоха, мужчина отдал ей полотно. Россиянка утверждала, что покупатель якобы взял картину для просмотра и даже выставила расписку от него. В итоге аферистка сдала произведение искусства в ломбард за приличную сумму.

Мужчина долго пытался добиться ответа от пенсионерки. Она кормила его завтраками, оставив в залог металлическое блюдо, а после перестала выходить на связь. Когда он пришел домой к мошеннице, оказалось, что та уехала за границу. Залог же оказался дешевой подделкой.

Пенсионерке удалось бы провернуть аферу, если бы в 2023 году коллекционер случайно не увидел «Подружек», выставленных ею, на одном из аукционов Москвы. Следователи доказали вину женщины, но учли возраст мошенники, приговорив ее к трем годам лишения свободы условно.

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