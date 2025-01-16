Находились в хранилище: пожар уничтожил картины сына Байдена, которые стоят миллионы долларов

Пожар в Лос-Анджелесе добрался до хранилища, где сын президента США Джозефа Байдена Хантер Байден хранил свои картины на миллионы долларов. Об этом сообщил New York Post со ссылкой на источник.

Картины Хантера хранились у его адвоката Кевина Морриса. Защитник помог сыну американского президента избежать наказания за неуплату налогов. Также он финансировал его документальный фильм.

По данным СМИ, картины Хантера стоили сотни тысяч долларов. Цена начиналась от 85 тысяч долларов и доходила до полумиллиона. Несколько работ Байдена остались у галериста, с которым тот сотрудничал в прошлом году.

Ранее сообщалось, что рэпера P.Diddy обвинили в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе. Американская чиновница, которая выдвинула эту версию, напомнила, как артист устранял конкурентов.