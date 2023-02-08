Пенсионерка родила в 60 лет и рассказала о здоровье ребенка, на котором врачи ставили крест

68-летняя Галина Шубенина является самой пожилой матерью России. После смерти единственного сына она не стала отчаиваться и родила дочь в возрасте 60-ти лет. Врачи настоятельно рекомендовали отказаться пенсионерке от идеи забеременеть, беспокоясь о здоровье ребенка. Но женщина никого слушать не стала.

В студии программы Андрея Малахова Галина рассказала, как сейчас живет ее дочь. Девочке уже 8 лет и зовут ее Клеопатра. Имя ей было дано в честь бабушки. Ребенок появился на свет у Шубениной естественным путем. И более того, она сама кормила малышку грудью первые месяцы жизни.

Несмотря на все мрачные прогнозы медиков, которые ставили крест на здоровье девочки, Клеопатра растет смышленой и крепкой без каких-либо отклонений. Ее пожилая мама ни дня не жалела, что решила рожать, хотя и не призывает других женщин подражать ей. Галина теперь посвящает всю себя ребенку и планирует прожить еще много лет, чтобы дать дочери необходимое образование и помочь ей стать хорошим и разносторонним человеком.

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