24-летняя девушка решила забеременеть от 85-летнего старика и объяснила, почему

В США супружеская пара с разницей в возрасте в 61 год решила родить ребенка. 24-летняя Миракл Пог рассказала, что после знакомства в прачечной с 85-летним Чарльзом сразу поняла, что хочет образовать с ним семью.

Первая встреча пары произошла еще в 2019 году на работе девушки. Пожилой клиент периодически приходил к ней в прачечную и приносил один и тот же предмет одежды, при этом настаивая, чтобы его обслуживала именно Миракл. Общий язык они нашли довольно быстро, а через несколько месяцев поняли, что влюбились.

Свадьба Чарльза и Миракл состоялась в 2020 году. Близкие девушки смогли принять ее выбор, хотя первое время ее отец был резко против 85-летнего зятя. Американка признается, что счастлива со своим мужем, а на мнение других людей ей все равно. Она уже давно не обращает внимания на осуждения. Правда, все равно пока не очень приятно, когда в заведениях их с супругом принимают за отца с дочерью.

На данный момент в планах Чарльза и Миракл рождение ребенка. Девушка настолько любит мужа, что хочет получить частичку него в виде сына или дочери. Естественным путем забеременеть в силу возраста мужчины американка не может. Поэтому супруги обратились за помощью к искусственному оплодотворению. Однако даже в клинике врачи не поддерживают ее желание стать матерью ребенка Чарльза.

Ранее в Великобритании женщина разрешила подруге спать со своим мужем, чтобы сохранить и свой, и ее брак.