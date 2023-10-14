Мужчина напал на своего собутыльника с молотком

В Санкт-Петербурге произошел страшный случай нападения, в результате которого мужчина нанес своему другу несколько ударов молотком по голове.

Как пишет РЕН ТВ, 36-летний пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Ему поставили диагноз открытой черепно-мозговой травмы и переломов костей черепа.

Согласно рассказу пострадавшего, нападение произошло у дома на улице Демьяна Бедного, где его избил 21-летний собутыльник.

Отмечается, что злоумышленник был задержан на следующий день. У него был изъят окровавленный молоток, которым он напал на своего приятеля.

Ранее мы писали, что сотрудники полиции нашли троих человек в доме без признаков жизни.