13:40, 14 октября 2023
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Мужчина напал на своего собутыльника с молотком
В Петербурге мужчина проломил череп молотком своему приятелю.
В Санкт-Петербурге произошел страшный случай нападения, в результате которого мужчина нанес своему другу несколько ударов молотком по голове.
Как пишет РЕН ТВ, 36-летний пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Ему поставили диагноз открытой черепно-мозговой травмы и переломов костей черепа.
Согласно рассказу пострадавшего, нападение произошло у дома на улице Демьяна Бедного, где его избил 21-летний собутыльник.
Отмечается, что злоумышленник был задержан на следующий день. У него был изъят окровавленный молоток, которым он напал на своего приятеля.
Ранее мы писали, что сотрудники полиции нашли троих человек в доме без признаков жизни.