Пенсионерка наняла киллера для экс-супруга, чтобы тот не достался любовнице

Вблизи Новосибирска 60-летняя женщина заказала киллера для бывшего мужа, не желая отдавать его любовнице. Разбирательство длилось два года, и, наконец, стали известны все подробности уголовного дела.

Инцидент произошел в 2020 году на новогодних праздниках. Жители поселка Кудряшовский отходили после торжества, когда на порог одного из домов заявился курьер с подарком. 65-летний хозяин удивился столь необычному визиту, но дверь все же открыл. Однако вместо презента получил два выстрела в голову.

Убийцу задержали очень скоро. Киллер-неудачник попал практически на все камеры в округе, и полиция очень быстро узнала его местоположение. Преступником оказался 46-летний Александр Морозов.

На допросе мужчина признался – он выполнял заказ. Расправиться с жертвой попросил давний товарищ, а тот действовал в интересах пожилой дамы Светланы Жиронкиной, которая является бывшей женой убитого.

Арестовали всех троих, однако Светлана с товарищем киллера не признали свою вину и заявили, что вообще ничего не знали о намерениях преступника. В итоге пришлось созывать суд присяжных, и разбирательство растянулось на два года.

В процессе удалось докопаться до истоков семейной драмы. Супруги Жиронкины прожили в браке более 30 лет, но потом разругались и подали на развод. И так два раза. И все бы ничего, но в момент одного из расставаний Николай влюбился в другую женщину и пристрастился к выпивке.

Светлана терпела. Любовницу и постоянные пьянки. Но в какой-то момент пенсионерка не выдержала и решила обратиться за помощью к другому фигуранту дела, а тот в свою очередь сделал заказ Морозову.

Правда, мстительная супруга с сообщником не знали, что их киллер окажется никудышным. Он очень долго тянул с выполнением работы, а когда убил – сразу попался, да еще и сдал своих заказчиков со всеми потрохами.

Даже после всех открывшихся подробностей Жиронкина вину не признала, однако о ее причастности говорит и запись видеонаблюдения в доме жертвы. Найдя мертвого мужа, пенсионерка как будто и вовсе не испытывала ужаса. Она закрыла жалюзи, достала что-то из шкафа, спрятала под халат, а после избавилась от этого предмета. В скорую женщина звонить тоже не спешила. А сообщив детям о смерти отца, медлила и не показывала никаких эмоций.

В итоге суд приговорил киллера Морозова к 12 годам заключения, а Жиронкину и ее сообщника к 13. Но скорее всего они еще будут пробовать обжаловать приговор.

Ранее в Москве пенсионерка из-за голосов в голове зарезала свою дочь.