Пенсионерка из Подмосковья оказалась на столе у хирурга из-за кураги

В Подмосковье врачи извлекли из организма 83-летней женщины инородное тело с курагой внутри. Об этом сообщает пресс-служба Долгопрудненской центральной городской больницы в своем Telegram-канале.

Пенсионерка обратилась к специалистам после того, как у нее начались сильные боли в животе и прекратился стул. Медики осмотрели пациентку, определили у нее непроходимость тонкого кишечника и направили на срочную операцию.

«Рассекли тонкую кишку и извлекли фитобезоар — инородное тело, образующееся в желудке благодаря компонентам растительной пищи, которые не перевариваются, а, наоборот, накапливаются. Внутри нее и была обнаружена разбухшая курага», — рассказали в пресс-службе.

Врачи ушили пенсионерке кишечник. Женщина восстановилась и уже выписалась из стационара.

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