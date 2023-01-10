Заговор врачей: в двух больницах Свердловской области девочке отказались достать провалившуюся в нос монету

Пятилетняя девочка заигралась с монетами в результате чего одна, достоинством в копейку, угодила ей в нос.

Перепуганные родители немедленно повезли ребенка в ближайшую больницу поселка Шаля.

Дело было под вечер, и оказывать медицинскую помощь врачи отказались, перенаправив семью в более крупный населенный пункт - город Первоуральск.

Но и тут помочь девочке не удалось: мол, приёмные часы у лора уже закончены, а кроме него, во всей больнице спасти ребенка попросту некому.

И только в Екатеринбурге, куда родители смогли чудом добраться ночью на попутках, из носика перепуганной девочки удалось-таки достать злополучную монету.

Справедливости ради стоит отметить, что главврач шалинской больницы, по словам источника, не знал об инциденте и об отказе врачей помочь ребенку ничего не слышал, однако после случившегося пообещал провести внеочередную служебную проверку.