Пенсионера из Москвы обвинили в применении «схемы Долиной» при продаже квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, обманутая покупательница написала заявление в полицию на пенсионера. Россиянка считает, что мужчина заранее разработал мошенническую схему.

Сперва он не вызывал подозрений: продавец предоставил все необходимые документы, в том числе справки из ПНД, и поделился, что опасается мошенников, поэтому установил «самозапрет» на продажу квартиры без его личного участия.

Изначально однокомнатную недвижимость на Домодедовской он выставил на продажу за 10 млн, но покупателей не было, поэтому ему пришлось снизить цену до 8 млн 300 тысяч. На сделке продавец признался, что с полученных денег 1 млн отдаст сыну, который прогорел на криптобирже, 2 млн вложит в собственный бизнес, а остальную сумму оставит на спокойную старость.

Однако на следующий день после оформления сделки пенсионер обратился в полицию. Он утверждал, что стал жертвой мошенников, которые якобы вынудили его продать квартиру, угрожая, что переоформят ее на себя.

Теперь суд будет решать, действовал москвич под влиянием мошенников или сам является таковым. На квартиру наложен арест.

