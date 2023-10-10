Пенсионера из Екатеринбурга завалили штрафами из-за нарушителя с похожим номером

Пенсионер из Екатеринбурга получает многочисленные штрафы за нарушение правил дорожного движения. При этом мужчина практически не пользуется своим автомобилем. Оказалось, что государственный номер машины реального нарушителя отличается всего на одну цифру, поэтому дорожные камеры часто ошибаются.

«У той машины, Mitsubishi Lancer, номера находятся сбоку, с левой стороны. И они прикреплены к бамперу. И регион 96 у него чуть загнутый», – пояснил пострадавший пенсионер.

Пожилой екатеринбуржец также отметил, что реальный нарушитель регулярно превышает скорость. Несколько постановлений ему удалось оспорить, но они приходят слишком часто. Стоит отметить, что машина реального нарушителя – другой марки, но это все равно не спасает от «писем счастья».

«В этом случае не надо поддаваться панике. Это техническая ошибка, которую допускает комплекс фотофиксации», – пояснил РЕН ТВ начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

Он признал, что на исправление таких ошибок уходит много времени и нервов, но другого способа кроме подачи жалобы на вынесенные постановления, к сожалению, нет.

При этом юристы рекомендовали всем, кто оказался в такой же ситуации, поменять госномера на машине.

Ранее мы писали, что главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину возмутил видеоролик, на котором несовершеннолетний подросток ездит по дорогам общего пользования. 15-летний рэпер Baby Melo периодически выкладывает подобный контент в своих соцсетях.