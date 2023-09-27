Мизулина пожаловалась на юного рэпера, нарушающего ПДД

Мизулина пожаловалась в ГИБДД на 15-летнего рэпера Baby Melo за езду без прав, об этом сообщает РИА Новости.

Главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину возмутил видеоролик, на котором несовершеннолетний подросток ездит по дорогам общего пользования. Рэпер периодически выкладывает подобный контент в своих соцсетях.

«Интересно, а московское ГИБДД знает о том, что 15-летний рэпер Baby Melo гоняет по городу и на скоростной трассе М-11 за рулем? Без прав, естественно», — написала Мизулина.

Общественный деятель напомнила, что уже пыталась привлечь к ответственности подростка за пропаганду наркотиков. Однако сделать этого не удалось из-за слишком юного возраста рэпера.

«Слишком маленький и не подпадает под возраст ответственности. Родителям выдали предостережение, а его поставили на учет. По поводу старших наглых дружков рэпера мы уже обратились в полицию», — рассказала она.

При этом сам рэпер с иронией отнесся к обвинениям в свою сторону. В личном блоге он выложил снимок фейкового разрешения «на превышение скорости» и отметил под постом Екатерину Мизулину.

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