В США 85-летний мужчина убил жену. В супругой он прожил в браке 66 лет. Подробности сообщает New York Post.

По данным источника, пенсионер поругался с женщиной и в ходе ссоры схватился за кухонный нож. Он нанес раны жене в живот, после чего она упала и начала истекать кровью. На тот момент, как признался мужчина, он не понимал, жива она или мертва.

Полицию американец вызвал сам. Он дождался сотрудников правоохранительных органов у дверей. Его нашли на ступеньках возле дома. Он весь дрожал. Окровавленный нож лежал в раковине, а его жена лежала на полу на кухне.

Подозреваемого задержали. В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 40 лет лишения свободы. Сам обвиняемый признался на допросе, что совершил убийство жены, потеряв над собой контроль.

Ранее в Грузии жестоко убили самого известного трансгендера*(международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) страны. Ему нанесли около 50 ударов ножом.

*(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)