Нанесли около 50 ножевых ранений: в Грузии жестоко убили самого известного трансгендера* страны

Самый известный в Грузии трансгендер* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Кесария Абрамидзе был убит у себя дома. Его нашли с множеством ножевых ранений, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, жестокое убийство произошло накануне. Трансгендера* обнаружили исколотым ножом. Всего криминалисты насчитали около 50 ранений.

Через некоторое время по подозрению в убийстве был задержан друг погибшего. Предполагается, что он изрезал Абрамидзе после ссоры, а затем хотел улететь из страны.

Грузин-трансгендер* представлял страну на конкурсах красоты. Также он вел социальные сети, на которые были подписаны более полумиллиона человек.

Ранее женщина напала с ножницами на девочку-подростка. Она порезала ей пальцы и кисть руки.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ