Пенсионер ушел в МФЦ и пропал: мужчину нашли в другой стране

89-летний москвич пропал на несколько дней. Пенсионер передал сыну, что собирается пойти в МФЦ, после чего исчез. Спустя время мужчину нашли, только не в МФЦ, а в Беларуси. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Так, 12 марта пенсионер сказал сыну, что ему нужно зайти в МФЦ. Через пару часов мужчина не вернулся, и сын попытался до него дозвониться, но телефон был отключен. Вечером 89-летний гражданин до дома так и не дошел.

Обеспокоенный сын решил обыскать квартиру отца. Мужчина заметил, что в доме нет части вещей и паспортов (как российского, так и заграничного).

Спустя время выяснилось, что пенсионер вместо МФЦ отправился на отдых в Беларусь, никого не предупредив об этом. Интересно, что такая ситуация случается уже не в первый раз. До этого дедушка говорил, что собирается ехать в Казань, а потом его нашли в Дубае.

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