Пенсионер станцевал голым перед семиклассницей на балконе

Пенсионер из Москвы, ранее судимый за захват заложников, приказал 13-летней девочке смотреть, как он танцует без одежды на балконе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Все произошло в Нагорном районе. Вечером семиклассница шла домой от подружки. В какой-то момент ее окликнул пожилой мужчина. Он стоял на балконе второго этажа жилого дома.

Неизвестный попросил девочку подойти поближе к окну, и, как только она оказалась достаточно близко, он снял с себя шорты с нижнем бельем и начал танцевать, приговаривая «Смотри, смотри».

Школьница наблюдала за танцующим пенсионером через панорамные окна. Дома она рассказала матери обо всем случившемся, после чего женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Пожилого стриптизера быстро задержали. Злоумышленником оказался 57-летний рабочий с местной стройки. Выяснилось, что в возрасте 20 лет его уже судили за захват заложников.

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